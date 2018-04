Ícones do futebol participam de sorteio das Eliminatórias

O liberiano George Weah, o ganês Abedi Pelé, o francês Marcel Desailly e o americano Kasey Keller participarão do sorteio das Eliminatórias para a Copa de 2010, que acontecerá no dia 25 em Durban, anunciou a Fifa. Os ex-jogadores tomarão parte do sorteio que determinará a sorte de todas as seleções do mundo nas Eliminatórias para a Copa, salvo as equipes da América do Sul e da Oceania, que já estão jogando esta competição. O sorteio, que contará com a presença do presidente da África do Sul, Thabo Mbeki, e da Fifa, o suíço Joseph Blatter, será dirigido pelo secretário-geral da entidade futebolística, Jerome Valcke. Inicialmente será realizado o sorteio das Eliminatórias da região asiática, depois da Concacaf, posteriormente da Europa e por último da África. Antes do sorteio, que será transmitido para 170 países, o Centro Internacional de Convenções (ICC) de Durban se transformará no epicentro do mundo do futebol com reuniões de vários comitês da Fifa e do Comitê Organizador do Mundial. O diretor-executivo do Comitê Organizador da Copa de 2010, Danny Jordaan, expressou a expectativa que cerca "o primeiro ato oficial da Copa" na África do Sul. "A importância do sorteio é enorme. Dá a nós a oportunidade única de mostrar ao mundo que podemos oferecer um espetáculo de primeira classe e satisfazer as expectativas do público nacional e internacional", declarou.