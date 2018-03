Ídolo da praia tenta uma vaga no Vasco Romário trocou por quase duas semanas o gramado de São Januário pela areia da praia de Copacabana, na zona sul do Rio, onde disputou o primeiro Mundial de Futebol de Areia organizado pela Fifa. Ídolo na praia, Benjamim, de 32 anos, também está tentando mudar de palco e conta com o apoio do craque. A pedido de Romário, Benjamim começou nesta terça-feira a treinar em São Januário e, caso se adapte bem, mostrando bom desempenho, pode assinar contrato com o Vasco. Ele participou do segundo tempo do coletivo e saiu do estádio certo de que deixou boa impressão. ?Foi muito bom. A galera me recebeu muito bem. Agradeço a todos e principalmente ao Romário, que abriu essa porta?, declarou Benjamim.