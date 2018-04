Ídolo da torcida, zagueiro Durval acerta volta ao Sport

RECIFE - O zagueiro Durval está de volta ao Sport. O clube anunciou oficialmente nesta quarta-feira que chegou a um acordo com o atleta, que estava no Santos e que ele assinou um contrato de dois anos com a equipe de Recife.

Se reforçando para a temporada 2014, quando disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport apostou em um ídolo da torcida: Durval, que, pelo clube, venceu quatro campeonatos estaduais, além de uma Copa do Brasil, em 2008. Aos 33 anos, ele retorna ao time depois de quatro temporadas no Santos, quando também conquistou muitos títulos, entre eles a Libertadores da América, no ano de 2011.

Além de Sport e Santos, Durval atuou também por Unibol-PE, Botafogo-PB, Brasiliense-DF e Atlético-PR. ìdolo da torcida do "Leão da Ilha", o zagueiro será apresentado no próximo sábado, no jogo entre Sport e Confiança.

REFORÇO GRINGO

O Sport anunciou recentemente também o meia uruguaio Robert Flores. O atleta, de 27 anos, acumula passagens por grandes clubes do futebol mundial, como o Villarreal, da Espanha e o River Plate, da Argentina. Sua última equipe foi o Deportivo Quito, do Equador. Ele já defendeu também a seleção uruguaia.