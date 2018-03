Ídolo do Chelsea, Lampard se aposenta do futebol aos 38 anos

Frank Lampard anunciou nesta quinta-feira a sua aposentadoria do futebol, encerrando uma carreira de 21 anos como um dos maiores nomes da história do Chelsea e estabelecido como o meia com mais gols na história da Premier League, a era moderna do Campeonato Inglês, iniciada em 1992.

Em sua passagem pelo Chelsea entre 2001 e 2014, ele se tornou o maior artilheiro do clube com 211 gols, disputou 649 partidas e foi o coração das equipes que ganharam três títulos do Campeonato Inglês, quatro edições da Copa da Inglaterra e a Liga dos Campeões em 2012. Ele começou a sua carreira no West Ham e depois de deixar o Chelsea teve passagens por Manchester City e New York City FC, na MLS, a principal liga de futebol dos Estados Unidos.

Somente os atacantes Alan Shearer, Wayne Rooney e Andy Cole marcaram mais gols do que os 177 de Lampard na Premier League, sendo que ele fez pelo menos dez gols em dez temporadas consecutivas pelo Chelsea. E apenas Ryan Giggs e Gareth Barry fizeram mais partidas no que as 609 de Lampard.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além disso, Lampard entrou em campo 106 vezes pela seleção da Inglaterra. "Embora eu tenha recebido várias ofertas interessantes para continuar jogando em casa e no estrangeiro, aos 38 anos eu sinto que agora é a hora de começar o próximo capítulo da minha vida", disse Lampard, em comunicado publicado nas suas redes sociais. Agora ele estudará para se tornar um treinador.

Tal foi o seu impacto no Chelsea que em 2005, ano em que o clube londrino conquistou o seu primeiro título inglês sob o comando de José Mourinho, ele ficou em segundo lugar na eleição de melhor jogador do mundo, vencida por Ronaldinho Gaúcho.

Apesar de ter marcado 29 gols, sendo nove de pênalti, pela Inglaterra, Lampard não conseguiu levar seu sucesso no clube para a seleção. "Claro, a maior parte do meu coração pertence ao Chelsea, um clube que me deu tantas boas lembranças", disse Lampard. "Eu nunca vou esquecer a oportunidade que me deram e o sucesso que conseguimos alcançar juntos".