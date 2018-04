Ídolo do futebol italiano chama Kaká de hipócrita

O mítico Gianni Rivera, um dos maiores jogadores da história do futebol italiano, acusou o atacante brasileiro Kaká de agir com "hipocrisia" ao advertir que os jogadores estrangeiros poderão deixar o futebol italiano devido à violência. Veja também: Kaká nega que queira deixar Itália após incidentes "Não existe esse risco, assim como o perigo de que os estrangeiros que jogam em clubes italianos vão embora, porque se vêm não é por amor ao futebol ou porque estão apaixonados pelo nosso país, mas porque lhes pagam muito bem", afirmou Rivera. Em uma entrevista publicada hoje pelo jornal esportivo francês L'Equipe, o ex-astro do Milan, hoje dirigente político, minimizou a importância das declarações de Kaká. "Quando alguém é importante, qualquer coisa que diga, mesmo sem sentido, adquire uma ressonância muito grande", acusou. Rivera qualificou como "mal profundo" a crise que o futebol italiano atravessa, após os graves episódios de violência ocorridos nos estádios recentemente. "É um problema cultural, deixado durante muito tempo sem a atenção adequada, que agora explodiu com grande poder de deflagração", descreveu o ex-jogador. Na opinião de Rivera, o exemplo do futebol mostra como na Itália se evita "a solução de problemas importantes pela simples razão de que, enfrentando-os, podem ser afetados importantes interesses econômicos." "Em um mundo onde predomina o materialismo e onde faltam valores, é normal que também não existam no futebol", concluiu Rivera.