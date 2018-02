Ídolo do Liverpool tem casa roubada durante partida da equipe

Principal ídolo do Liverpool, o meio-campista Steven Gerrard teve sua casa - localizada em Liverpool - roubada na noite da última terça-feira, de acordo com o informe da polícia local. Gerrard, que jogou pelo Liverpool na goleada por 4 a 0 diante do Olympique de Marselha, pela Liga dos Campeões da Uefa, teve algumas jóias roubadas por "quatro homens com roupas pretas e toucas de ninja", de acordo com um porta-voz da polícia de Liverpool. Curiosamente, Gerrard é o sexto jogador do Liverpool a ter sua casa roubada nos últimos 18 meses. O primeiro a ser roubado foi o goleiro Dudek, em junho de 2006. O goleiro polonês, que garantiu o título da Liga dos Campeões em 2005, ao defender um pênalti cobrado por Shevchenko, então no Milan, teve um carro roubado, assim como jóias e a medalha do título da competição. Já em setembro do mesmo ano, o zagueiro Agger e o atacante Peter Crouch também foram roubados, enquanto o goleiro Reina, em maio deste ano, teve seu apartamento invadido, além do roubo de seu Porsche. A última vítima havia sido o atacante holandês Kuyt.