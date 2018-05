Ídolo do Palmeiras, Oberdan Cattani recebe alta e deixa hospital em SP

SÃO PAULO - Um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, o ex-goleiro Oberdan Cattani recebeu alta e deixou na tarde desta sexta-feira o Hospital Bandeirantes, em São Paulo, onde estava internado desde o dia 15 de abril. Segundo o boletim médico, ele manteve "boa evolução clínica" após ter passado na semana passada por uma cirurgia cardíaca.

Já com 94 anos, Oberdan foi operado em 16 de abril, após ter chegado ao hospital no dia anterior com dores no peito, uma angina instável, que poderia levar a um enfarte. O cateterismo detectou lesões coronárias importantes, como uma obstrução na artéria coronária. Assim, ele passou por uma angioplastia coronária com implante de stent.

A cirurgia foi considerada um sucesso pelos médicos. E, desde então, Oberdan vinha mostrando boa evolução, chegando a deixar a unidade coronariana na última quarta-feira, quando continuou a recuperação no quarto do hospital. Agora, porém, ele recebeu alta e foi liberado para ir para casa.

Único jogador vivo a ter defendido o Palestra Itália e o Palmeiras, com 351 partidas disputadas pelo clube, o ex-goleiro atuou nas décadas de 1940 e 1950. Neste período, o ídolo palmeirense conquistou cinco títulos do Campeonato Paulista (1940, 1942, 1944, 1947 e 1950), um do Torneio Rio-São Paulo (1951) e também a Copa Rio de 1951.