Ídolo do Santos, Clodoaldo é demitido do cargo de consultor

A diretoria do Santos anunciou a demissão de Clodoaldo Tavares Santana. O ex-jogador, de 68 anos, brilhou com a camisa do clube entre os anos 1960 e 1970 e fez parte do grupo da seleção brasileira que conquistou o título da Copa do Mundo em 1970. Ele exercia o cargo de consultor executivo administrativo.

Clodoaldo ocupava a função desde 2016, na gestão do então presidente Modesto Roma Júnior. Mas a experiência do ex-jogador, que quando atuava foi visto como um sucessor de Zito, na direção do Santos era bem mais antiga, tendo exercido diversos cargos, como os de vice-presidente, gerente de futebol e diretor, além de ter trabalhado nas categorias de base.

+ Confira a tabela do Campeonato Paulista

Antes de Clodoaldo, outros ex-jogadores deixaram o Santos no início deste ano, após a posse do presidente José Carlos Peres. Foram os casos de Elano e Marcelo Fernandes, que eram auxiliares da comissão técnica fixa, mas acabaram sendo demitidos.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.