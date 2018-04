Ídolo holandês, Cruyff volta ao Ajax como assessor Johan Cruyff, maior ídolo da história do futebol holandês, acertou o seu retornou ao clube que o revelou para o esporte: o tradicional Ajax. Vice-campeão mundial com a camisa da Holanda em 1974 e 1978, ele volta ao clube para trabalhar como uma espécie de assessor do departamento de futebol.