Ídolo na Alemanha sonha em jogar no Fla Kevin Kuranyi tem um sonho: jogar no futebol brasileiro. Melhor ainda se for pelo Flamengo. Desde menino, quando corria atrás da bola com amigos em Petrópolis, onde cresceu, não escondia o desejo de defender a equipe carioca. ?Sempre foi meu sonho. Eu sempre tive a vontade de jogar no futebol brasileiro. Queria o Flamengo ou o Vasco. Mas o meu sonho mesmo é terminar a minha carreira no Flamengo, time que eu torço. Quero jogar pelo menos um ano lá?, revela Kevin. Leia mais no Jornal da Tarde