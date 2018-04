Ídolos do futebol temem desrespeito Mais do que constrangimento e indignação, a polêmica entre o presidente do Vasco, Eurico Miranda, e o ex-jogador do clube Roberto Dinamite deixou evidente um fato que, há muito tempo, assombra muitos ídolos que fizeram a história do futebol brasileiro: o desrespeito. Em algumas oportunidades eles não são reconhecidos, em outras, simplesmente ignorados. O eterno artilheiro vascaíno foi expulso da Tribuna de Honra do Estádio São Januário no domingo, durante o jogo contra a Ponte Preta, na primeira rodada do Torneio Rio-São Paulo. Leia mais no O Estado de S. Paulo