Ídolos do Palmeiras aprovam postura de Felipe Melo

As declarações contundentes de Felipe Melo na entrevista coletiva de apresentação, nesta terça-feira, agradaram bastante a ídolos históricos do Palmeiras. Na opinião deles, ter no elenco algum jogador de posicionamento marcante e personalidade forte é benéfico para se formar um time competitivo.

"Todo cara polêmico é bom para a equipe. Eu também dava entrevistas fortes, falava bastante. O importante é o jogador resolver dentro de campo. Assim vai agradar o principal, que é a torcida", disse o ex-atacante César Maluco, ídolo do clube nas décadas de 1960 e 1970.

César disse que dentro de um time de futebol, entrevistas como a de Felipe Melo não costumam atrapalhar o ambiente, além de servir para cativar a identificação com a torcida. "Quando começar os jogos, se ele for bem, ninguém vai se importar com o que o jogador falou na entrevista", disse.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Evair, ídolo mais recente do clube, concorda com a opinião de César Maluco e considera Felipe Melo um reforço importante pelo que pode produzir em campo e na convivência do elenco. O ex-atacante, símbolo do Palmeiras na década de 1990, afirmou que o comportamento do volante vai agregar comprometimento.

"Ele tem caráter forte, muita personalidade. Isso é positivo. Eu concordo com muita coisa do que ele falou", disse. Evair fez a ressalva de que, a partir de agora, após a repercussão da entrevista, Felipe Melo terá de corresponder com as atuações. "É preciso entender que quem mostra futebol dentro de campo depois pode falar mais forte", afirmou.