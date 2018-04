Ídolos do Real duelarão com lendas do Ajax em amistoso por Cruyff

Johan Cruyff pode ter sido um dos maiores ídolos do Barcelona, mas sua importância para o futebol é tanta que lhe renderá uma grande homenagem até do principal rival do clube catalão. O Real Madrid disputará um amistoso com o Ajax no dia 5 de junho em tributo ao ex-jogador holandês, que morreu no último dia 24 de março após lutar contra um câncer no pulmão.

Será a sétima edição da Corazón Classic Match, amistoso beneficente anual organizado pelo clube espanhol. Nele, alguns dos grandes ídolos do Real duelam com lendas de outros times da Europa. E depois de Milan, Bayern de Munique, Manchester United, Juventus, Inter de Milão e Liverpool, em 2016 será a vez do Ajax ser o adversário.

A escolha do Ajax foi para homenagear Cruyff. Grande jogador da história do futebol holandês, ele é também o maior ídolo do clube, pelo qual conquistou o campeonato nacional em oito oportunidades e a Liga dos Campeões em outras três. De lá, o craque foi para o Barcelona, onde também se firmou como ídolo.

Entre as estrelas já confirmadas para o amistoso de junho, destaque para um dos grandes ídolos da história recente do Real Madrid, o atacante Raúl. Depois de se aposentar no fim do ano passado, o ex-jogador voltará a vestir a camisa do clube espanhol no Santiago Bernabéu pela primeira vez desde 2010.

Também estão confirmados para defender o time espanhol o ex-lateral brasileiro Roberto Carlos, o ex-zagueiro espanhol Fernando Hierro e o ex-meia português Figo. Do lado do Ajax, atuarão os holandeses Frank e Ronald De Boer, Edgar Davids, Clarence Seedorf e Patrick Kluivert.