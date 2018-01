Ceni faz comercial de TV para atrair sócios para o São Paulo

O São Paulo lança nesta semana um comercial de tevê para atrair novos sócios torcedores. A propaganda, que será veiculada na tevê aberta e fechada, tem como protagonista o goleiro Rogério Ceni, que será homenageado no jogo de sábado, contra o Inter, no Morumbi, pelos 25 anos no clube. Também participam da peça ídolos do passado como Zetti, Cafu, Raí e Pita e vários sócios-torcedorese.

O programa de fidelidade do São Paulo foi reformulado no mês de julho e vem conquistando grande aumento de no número de sócios. Atualmente, o clube ocupa o 5º lugar entre os líderes de sócios-torcedores do futebol brasileiro com 75 mil. No início do ano, o São Paulo era o 8º.

"Eu Me sinto honrado de estar aqui e fazer parte disso, principalmente com a presença de grandes ídolos como Zetti, Cafu, Pintado e Careca. É importante ter o contato com o torcedor, porque o carinho deles é fundamental.

Rogério Ceni receberá várias homenagens a partir deste sábado, no jogo contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. Ele vai receber duas esculturas (uma maquete do Morumbi e uma que reproduz uma defesa decisiva na partida contra o Liverpool, pelo Mundial de 2005). Além disso, os ingressos para o jogo serão personalizados e o time vai jogar com um uniforme com a inscrição M1to.