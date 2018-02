IFFHS coloca Felipão e Parreira entre os 10 melhores técnicos Apesar do futebol brasileiro não ter obtido sucesso na Copa do Mundo da Alemanha, a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) divulgou nesta quinta-feira a lista com os melhores treinadores de seleções da temporada 2006, com Luiz Felipe Scolari e Carlos Alberto Parreira entre os dez melhores colocados. Felipão, que levou Portugal à semifinal do Mundial e acabou sendo derrotado pela França, ficou na quarta colocação, com 84 pontos - os lusitanos terminaram a competição na quarta colocação. Já Parreira, que foi substituído por Dunga após a queda da seleção brasileira nas quartas-de-final, figura no nono posto (19). A primeira colocação ficou com Marcelo Lippi, campeão mundial no comando da Itália. Segundo a entidade, o comandante chegou ao título com "maestria, flexibilidade tática, psicologia e nervos de aço". Ele recebeu ao todo 298 pontos, contra 132 do francês Raymond Domenech - os dois treinadores foram rivais na decisão da Copa 2006. A eleição contou com a participação de 91 editorialistas de todos os continentes. No ano passado, Carlos Alberto Parreira havia sido escolhido o melhor treinador, com Luiz Felipe Scolari na sétima posição. Confira os dez primeiros colocados da lista: 1. Marcello Lippi (ITA/Itália) - 298 pontos 2. Raymond Domenech (FRA/França) - 132 3. Jürgen Klinsmann (ALE/Alemanha) - 123 4. Luiz Felipe Scolari (BRA/Brasil) - 84 5. Guus Hiddink (HOL/Austrália) - 47 6. José Pekerman (ARG/Argentina) - 28 7. Jakob Kuhn (SUI/Suíça) - 22 8. Oleg Blokhin (UCR/Ucrânia) - 20 9. Ratomir Dujkovic (SER/Gana) -19 10. Carlos Alberto Parreira (BRA/Brasil) - 19 * País de origem e seleção que comandou na Copa.