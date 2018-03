IFFHS: Cruzeiro e Santos entre os melhores Cruzeiro e Santos, respectivamente campeão e vice do último Campeonato Brasileiro, estão entre os 5 melhores clubes do mundo, segundo o ranking da Federação Internacional de História e Estatísca do Futebol (IFFHS), divulgado nesta sexta-feira. Os dois dividem a 5º colocação na lista liderada pelo Milan, da Itália. Outro time brasileiro está entre os 10 melhores do ranking da IFFHS. É o São Paulo, que passou às oitavas-de-final da Copa Libertadores, assim como Santos e Cruzeiro. O clube do Morumbi é atualmente o 9º colocado. Confira a lista dos primeiros colocados: 1º Milan (ITA) - 297 pontos 2º Real Madrid (ESP) - 291 3º Celtic Glasgow (ESC) - 277 4º Boca Juniors (ARG) - 274 5º Cruzeiro (BRA) - 268 5º Santos (BRA) - 268 7º Arsenal (ING) - 262 8º Porto (POR) - 260 9º São Paulo (BRA) - 258 10º Juventus (ITA) - 246