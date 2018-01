Igor acerta ida para o Flamengo O meia Igor, do Rio Branco, foi anunciado nesta terça-feira como mais novo reforço do Flamengo para a disputa do Campeonato Brasileiro. O jogador foi emprestado por dois anos ao clube carioca e viaja nesta quarta-feira juntamente com o presidente do time de Americana, Oswaldo De Nadai, para o Rio de Janeiro, onde assina contrato e se apresenta ao técnico Nelsinho Baptista. "Acho que foi um bom negócio para todos. Estou feliz pois vou ter uma grande oportunidade de mostrar meu futebol para todo o país", afirmou Igor. Cearense de Sucupira, o jogador tem 23 anos e em 2002 fez um grande Campeonato Brasileiro com a camisa do Figueirense. Ele tinha proposta para ficar em Americana, mas o assédio de clubes como Corinthians, Atlético-PR, Marília, Fluminense e Inter-RS inviabilizaram a sua permanência no clube catarinense. "Tivemos muitas propostas para negociar o Igor, mas a do Flamengo realmente foi a mais vantajosa para o Rio Branco", explicou De Nadai. Ele, porém, não revelou os valores da transação.