Igor chega e reforça a zaga do Flu O zagueiro Igor, último reforço do Fluminense em 2005, se apresentou nesta terça-feira nas Laranjeiras disposto a mostrar seu talento dentro de campo e conquistar a confiança da torcida. O jogador, contratado ao Atlético-PR por empréstimo até o fim de ano, conhece bem o estilo de trabalho do técnico Abel Braga, com quem sagrou-se campeão paranaense em 2002. Apesar do entusiasmo em vestir a camisa do Fluminense, Igor ficará fora do confronto de quinta-feira, contra o Americano, em Campos, por não haver tempo hábil de ser inscrito no campeonato. Aguarda, então, o jogo de domingo, contra o Olaria, para começar a escrever sua história no clube das Laranjeiras. "Espero ser feliz aqui. O elenco é forte e tem totais condições de conquistar o título do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil. Não terei dificuldades de adaptação", declarou Igor.