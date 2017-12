Igor continua internado em Curitiba O Hospital Vita informou, no início da noite de hoje, que o zagueiro Igor, do Atlético Paranaense, continua internado, provavelmente até amanhã. A informação de que ele tinha sido liberado e estava descansando em casa tinha sido dada, no início da tarde, pela assessoria de imprensa do clube. De acordo com o hospital, foi afastada a possibilidade de traumatismo craniano, mas os médicos preferiram que ele continuasse internado por mais um tempo para novos exames.