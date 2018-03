Ígor é o novo xodó dos flamenguistas Ele é tímido, baixinho (1,64m) e nunca tinha atuado por um clube grande do futebol brasileiro. Hoje no Flamengo, Ígor, de 23 anos, se transformou no mais novo xodó da torcida flamenguista. Tudo porque marcou o segundo gol sobre o Vitória, nos minutos finais da partida, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro, garantindo o bom resultado para a equipe carioca (2 a 1), de virada. "Ainda não estou acreditando que estou no Flamengo. Demorou uns três dias para me adaptar ao clube", disse Ígor. Devido a sua baixa estatura, ganhou o apelido carinhoso de "pequeno polegar", fato que, segundo ele, serviu para ficar mais à vontade e se entrosar com os companheiros. Nascido em Limoeiro do Norte, a 180km de Fortaleza, no Ceará, trabalhava na roça para ajudar a família. Não chegou a passar fome, mas foi obrigado a deixar seu lar, aos 13 anos, e ir para a capital vender lanches na rua. Até o dia em que foi convidado para um teste no Ferroviário-CE. Naquele momento, surgia o sonho de se tornar um jogador de futebol e melhorar o padrão de vida de seus parentes. Após sua passagem pelo Ferroviário, foi para o Rio Branco-SP. Em 2001, emprestado ao Figueirense, começou a chamar a atenção de outros treinadores. Um deles foi o atual técnico do Flamengo, Nelsinho Baptista, que, ao acertar com o clube carioca, pediu a contratação de Ígor. "Meu grande sonho está se realizando. Vou buscar meu espaço. Meu estilo de jogo é de muita raça e batalha, do jeito que a torcida do Flamengo gosta", disse Ígor. Apreciador do forró e morador de Ipanema, num apartamento alugado pela diretoria do clube, o atleta se considera uma pessoa pacata. "Adorei a Feira de São Cristovão. Eu me senti em casa."