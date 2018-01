Igor garante o Brasil na final do Sub-17 O Brasil teve muitas dificuldades, mas garantiu sua classificação para a final do Mundial Sub-17 de futebol após ganhar da Turquia por 4 a 3. A vitória só foi garantida com um gol de Igor, aos 45 minutos do segundo tempo, quando o jogo estava empatado. Na decisão do torneio, a seleção brasileira enfrenta o México, no domingo, às 20 horas, em Lima, no Peru. A vaga na decisão poderia ter sido garantida de forma tranqüila. O Brasil chegou a fazer 3 a 0 no primeiro tempo (gols de Celsinho, a 1 minuto, Anderson, aos 26, e Marcelo, aos 32), mas os turcos, mesmo com um jogador a menos, arrancaram o empate no segundo tempo (gols de Erkin, aos 2, Kose, aos 25, e Sahin, aos 31). Quando parecia que a partida ia para a prorrogação, o Brasil conseguiu o gol da classificação com Igor.