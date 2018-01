Igor Rabello se despede do Náutico e deve voltar ao Botafogo

A zaga do Botafogo deve ganhar mais um reforço para a Copa Libertadores. Depois de ter boa participação na Série B do Campeonato Brasileiro com o Náutico, o zagueiro Igor Rabello pode ser reintegrado ao elenco do time carioca. Nesta quarta-feira, o jogador de apenas 21 anos se despediu dos Aflitos.

"Acho que consegui corresponder em campo a aposta que o clube e torcida fizeram em mim. Em seis meses, conquistei muitas coisas que eu não tinha conquistado ainda. O 'General' não fica, mas quem sabe um dia ele não volta. Obrigado a todos de coração", disse o jogador, em texto divulgado por sua assessoria de imprensa.

Contratado no fim de maio, Igor conseguiu se firmar como titular do Náutico a partir de setembro, quando o time teve uma arrancada na Série B. Formado nas categorias de base do Botafogo, ele só tem uma partida pelo time, diante do Coruripe, pela Copa do Brasil.