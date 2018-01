Ilan desfalca Atlético-PR contra a Ponte O atacante Ilan, convocado para a seleção brasileira, é um dos desfalques do Atlético Paranaense para a partida deste domingo, às 16 horas, contra a Ponte Preta, na Arena da Baixada, em Curitiba. O jogador, vice-artilheiro do campeonato com 10 gols, cumpre suspensão automática por ter recebido o terceiro cartão amarelo. O volante Luciano Santos também está fora cumprindo a mesma penalidade. O técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, aguardará a definição do time da Ponte Preta para escalar o substituto de Ilan. O mais provável é que ele entre com o também centroavante Selmir, jogador com mais presença de área, sobretudo nas bolas altas. A outra opção é Fernandinho, que gosta de atuar mais pelo meio. A vaga de Luciano Santos será ocupada por Rodriguinho. Os dois técnicos conhecem bem seus adversários. Vadão foi o último técnico da Ponte Preta, enquanto Abel Braga estava no comando do Atlético Paranaense no fim do Campeonato Brasileiro do ano passado. "As informações que temos podem ajudar no jogo, porém o que vai determinar o vencedor será o desempenho das equipes", disse Vadão. O Atlético terá o retorno do zagueiro Capone e do meia Adriano, que não jogaram a última partida. Mas Adriano volta a desfalcar o time nas próximas rodadas, pois se apresenta à seleção brasileira junto com Ilan e Kléberson. "Precisamos muito da torcida para ter uma vitória na Baixada", pediu.