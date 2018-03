Ilan faz jogo decisivo no São Paulo O paranaense Ilan terá, na quarta-feira, um jogo importantíssimo para sua carreira. Um jogo que pode valer ou não a sua permanência no São Paulo. Emprestado desde junho do ano passado até o final deste semestre, Ilan, que substituirá Luís Fabiano, fora do jogo por causa de uma contratura muscular sofrida sábado, ainda não deixou de ser uma sombra do jogador que aparecia no Paraná Clube como uma grande revelação do futebol brasileiro. Em todo esse período no São Paulo, Ilan marcou apenas quatro gols. O último deles foi na última semana, quando jogou os 45 minutos finais da vitória por 2 a 0 sobre o Vitória. Jogou bem, com velocidade, caindo pelas laterais e marcando um gol de cabeça no minuto final do jogo. "O Ilan tem treinado muito bem, tem se esforçado bastante e merece essa chance", diz o técnico Vadão. Ele é fã do jogo de Ilan. Quando era técnico do Atlético-PR sempre teve cuidados especiais com Ilan. ?É habilidoso e tem boa presença na hora de definir", afirma, vendo qualidades ainda não mostradas pelo atacante. A verdade é que Ilan beneficiou-se também da falta de ânimo de Fabiano Souza, Renatinho e Oliveira, que não tem correspondido às chances que recebem. O zagueiro Jean também está escalado para o jogo. "O Wilson está voltando de contusão e o Rogério Pinheiro também. Não vou colocar os dois juntos, sacrificando o Jean, que está jogando muito bem", diz Vadão. O time embarcará na segunda-feira à noite para Porto Alegre, onde fará a primeira partida das quartas-de-final contra o Grêmio.