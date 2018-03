Ilan irá desfalcar o Atlético-PR O Atlético Paranaense volta a encarar sua torcida, na Arena da Baixada, em Curitiba, de onde saiu muito vaiado após o empate sem gols com o Goiás no último fim de semana. Na partida deste domingo, às 16 horas, contra o Bahia, o time tenta quebrar o jejum de gols, que já dura três partidas. Para dificultar mais a situação, o artilheiro do time, Ilan, não poderá atuar, por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Apesar da colocação do time no bloco de baixo da tabela de classificação do Brasileiro, o goleiro Diego confia no apoio dos torcedores. "Na maioria dos jogos, eles nos empurram para a vitória e tenho certeza de que isso acontecerá contra o Bahia", disse. "O Atlético não está no lugar que merece, por isso nós, jogadores, temos que entrar em campo e fazer o nosso melhor." Para o lugar de Ilan, o técnico Osvaldo Alvarez conta com o retorno de Dagoberto, enquanto na lateral-direita, Alessandro volta para a saída de David.