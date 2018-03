Ilan vai substituir Luís Fabiano O São Paulo terá novamente o atacante Ilan contra o Grêmio, na quarta-feira. Ele substituirá Luís Fabiano, que vinha sendo o destaque do time e não se recuperou de contratura na coxa direita. O jogador mostrou-se empolgado com a possibilidade de novamente ter uma seqüência de jogos com a camisa tricolor. Ilan quer apagar a fama de atacante que faz poucos gols. Desde que chegou ao São Paulo, no meio do ano passado, ele fez apenas 4 gols em 30 partidas pelo Tricolor. "Às vezes prefiro ter boas atuações e ajudar meus companheiros com boas assistências", revelou. Contra o Grêmio, ele destacou, no entanto, que sua intenção é outra. "O mais importante será marcar o gol decisivo. Já estaria satisfeito se isso acontecesse, mesmo que eu nem toque na bola", brincou. O São Paulo precisa vencer por 1 a 0 para chegar às semifinais da Copa do Brasil. Um empate classifica o Grêmio para a próxima fase. O técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, não poderá contar com o lateral-esquerdo Gustavo Nery, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Vadão armou a equipe com um esquema 3-5-2 no coletivo de hoje (20), deslocando Carlos Miguel da meia para o setor. Após praticamente acertar a volta do meia Leonardo, hoje no Milan, a prioridade dos dirigentes é justamente para a lateral-esquerda. O jogador do Corinthians André Luís disse hoje, após o jogo contra o Botafogo, que o São Paulo já se reuniu com seu procurador e teria interesse na sua contratação.