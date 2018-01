Illarramendi deixa o Real Madrid e retorna para a Real Sociedad

Asier Illarramendi é novamente jogador da Real Sociedad. Nesta quarta-feira, o clube do País Basco oficializou a contratação do volante, que estava no Real Madrid e retorna ao time onde iniciou a sua carreira, tendo assinado um contrato válido por seis temporadas.

Formado nas divisões de base da Real Sociedad, Illarramendi chegou ao Real Madrid em uma transação milionária, de mais de 30 milhões de euros, amparada pelas ótimas atuações pelo seu clube e também na conquista do título do Campeonato Europeu Sub-21 pela seleção da Espanha, sob a expectativa de substituir Xabi Alonso.

Dessa vez, os clubes não revelaram os detalhes financeiros da transação, mas a imprensa espanhola afirma que a Real Sociedad vai desembolsar 17 milhões de euros (aproximadamente R$ 70 milhões) para tirar o volante do Real Madrid.

No gigante europeu, Illarramendi disputou 90 partidas em duas temporadas, tendo conquistado quatro títulos, da Liga dos Campeões da Europa e da Copa do Rei na temporada 2013/2014 e do Mundial de Clubes e da Supercopa da Europa em 2014.

Porém, Illarramendi esteve longe de brilhar com a camisa do Real Madrid, não rendendo o que se esperava quando foi contratado como um dos jogadores mais promissores da liga espanhola.

Além disso, o clube se reforçou para a temporada 2015/2016 com o croata Mateo Kovacic e também o brasileiro Casemiro, que estava no Porto. Assim, sem espaço no Real Madrid, Illarramendi agora volta ao seu clube de origem para tentar se tornar novamente uma figura importante no futebol da Espanha.