Ilsinho e Richarlyson devem voltar contra o São Caetano Ilsinho e Richarlyson treinaram normalmente na manhã deste sábado e devem entrar em campo pelo São Paulo contra o São Caetano, pela semifinal do Campeonato Paulista, neste domingo. O lateral-direito está garantido e totalmente recuperado de uma gripe, já o volante ainda é duvida por conta de um edema na perna direita. Com isso, Reasco e Fredson, que treinaram entre os titulares na sexta, devem ficar como opção no banco de reservas. Porém, Richarlyson ainda sente a perna direita. "Só dói quando chuto forte com ela", contou o volante, que é canhoto. Se caso o jogador não for aprovado pelos médicos do clube em uma avaliação antes da partida, Fredson volta ao time titular. Embora Ilsinho e Richarlyson estejam prontos para a partida, o técnico Muricy Ramalho testou mais formações durante a semana, mas ao que tudo indica o treinador vai optar pelo 4-4-2. "Desse jeito preciso marcar mais", disse o lateral-direito, que acrescentou: "o pessoal da zaga tem de ficar falando comigo para não subir ao ataque porque eu esqueço, mas não tem jeito, o lado esquerdo deles [São Caetano] com Triguinho e Canindé, é muito forte. Mas nesse esquema eu apareço como elemento surpresa, e isso é uma boa vantagem para mim." O provável time do São Paulo para o duelo contra o São Caetano pela semifinal do Paulistão será: Rogério Ceni; Ilsinho, Alex Silva, Miranda e Jadilson; Josué, Richarlyson (Fredson), Souza e Hugo; Leandro e Aloísio.