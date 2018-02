Ilsinho se machuca e está fora da estréia no Paulistão O técnico Muricy Ramalho teve uma péssima notícia na manhã desta quinta-feira durante o treinamento realizado no CCT da Barra Funda. Durante a movimentação dos titulares, o lateral-direito Ilsinho sofreu uma lesão muscular na coxa direita e está fora da partida de estréia do São Paulo no Paulistão - contra o Sertãozinho, no dia 18, fora de casa. Com a lesão do titular, dois jogadores que estavam machucados na temporada passada poderão ganhar uma oportunidade: Reasco e Maurinho. O equatoriano, contratado junto à LDU em agosto do ano passado, é quem tem mais chances de jogar. "Estou ansioso porque joguei apenas uma vez desde que cheguei aqui e logo me machuquei", contou. Dez dias após sua apresentação, Reasco estreou na vitória sobre o Goiás, pelo Brasileirão, mas sofreu uma contusão na tíbia e ficou de fora por mais de cinco meses dos gramados. "Foi horrível o que aconteceu comigo aqui. Quero muito jogar e mostrar o meu futebol para todos", disse o lateral da seleção equatoriana. Maurinho, contratado no início de 2006 junto ao Cruzeiro, já chegou ao São Paulo com uma lesão no joelho, foi operado na capital paulista e passou o resto do ano se recuperando no Reffis (Núcleo de Reabilitação Esportiva, Fisioterápica e Fisiológica).