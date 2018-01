Ilton José da Costa é o novo gerente de futebol corintiano O Corinthians anunciou na noite desta segunda-feira a contratação de Ilton José da Costa como gerente de Futebol. Substituto de Edvar Simões, demitido na última sexta-feira, ele será apresentado às 9 horas desta terça, antes do treinamento marcado para o Parque São Jorge. Ex-árbitro de futebol, Ilton era o gerente de Futebol do Palmeiras até o começo deste ano, quando saiu após o afastamento do diretor Salvador Hugo Palaia. Ele também teve passagem pelo Santos, e nos dois clubes trabalhou com o atual técnico corintiano, Emerson Leão, que, no entanto, está com os dias contados no Parque São Jorge devido aos maus resultados do time no Campeonato Paulista.