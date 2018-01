Ílton José da Costa volta ao Palmeiras Ílton José da Costa deverá ser confirmado como novo gerente (remunerado) de futebol logo após o jogo de domingo, em Itu. A diretoria do Santos bem que tentou disfarçar a saída do supervisor de futebol, mas não teve jeito. Nesta sexta-feira à tarde, Ílton já havia se despedido dos amigos que fez no Santos, deixando claro que o seu futuro a partir da próxima semana será o Palmeiras. O novo gerente de futebol não é tão novo assim para os palmeirenses. Ílton trabalhou no Palmeiras durante a gestão de parceria com a Parmalat, na década de 90, quando o clube praticamente conquistou todos os títulos possíveis. Na década de 60, foi goleiro do clube. Agora, ele retorna com a responsabilidade de reforçar o departamento de futebol profissional, que no ano passado era controlado apenas pelo diretor Mário Giannini. Além de Ílton José da Costa, o Palmeiras também terá Salvador Hugo Palaia. Os três juntos tentarão controlar a crise que o Palmeiras atravessa, além, é claro, de cobrar empenho dos jogadores quando for necessário.