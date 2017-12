Iluminação do Maracanã é atração no Fla-Flu A grande atração do esvaziado Fla-Flu, neste domingo, às 18 horas, no Maracanã, não está em nenhum dos dois times - faltam craques e a campanha da dupla não motiva ninguém. Ela vem de cima: vai ser a nova iluminação do estádio, a mais moderna do mundo, que tem projetores com lâmpadas de vapor metálico. O investimento foi de apenas R$ 350 mil e vai representar uma melhoria de 25% do campo visual do público. No entanto, o que o torcedor deve ver em ação pode ofuscar a novidade. Curiosamente, o Flamengo vive sob ameaça de blecaute por causa de dívida com a Light, teve o fornecimento de água cortado durante a semana e até a empresa encarregada do transporte dos atletas nos dias de jogos parecia disposta a não prestar mais serviços ao clube. Em meio a tantos percalços, o técnico Oswaldo de Oliveira exige a reabilitação da goleada por 5 a 0 sofrida para o Coritiba na última rodada do Campeonato Brasileiro. Ele barrou Fernando Diniz e deu a vaga a Igor. O meia Fábio Baiano, desfalque nas últimas partidas por causa de contusão, pode ser uma opção. No ataque, Edílson vai formar dupla com Jean. "Vai ser um jogo complicado por causa da situação do Fluminense; o adversário vai vir com tudo para subir na tabela", comentou Oswaldo. O Fluminense está na zona de rebaixamento e sem vencer há nove partidas no Campeonato Brasileiro e tem vários desfalques: o zagueiro César, o lateral Jadílson e o volante Marcão cumprem suspensão automática. O atacante Fábio Bala sofreu séria lesão de joelho e não jogará mais neste ano. Além disso, o técnico Joel Santana não deve contar mais uma vez com Romário, com problemas musculares. Por isso, o ataque vai ter Josafá e provavelmente Sorato. "A situação é difícil, as adversidades são grandes, mas temos de caminhar", disse Joel, animado com a vitória sobre o Corinthians por 2 a 0, na quarta-feira, pela Copa Sul-Americana.