Imagem do Santos vai divulgar turismo Barcelona e Buenos Aires se utilizam da imagem de seus times de futebol - o Barcelona e o Boca Juniors - para incrementar as atividades turísticas, atraindo visitantes do mundo todo. Santos está seguindo esse exemplo e, desde hoje, as cidades da região estarão associadas ao Santos Futebol Clube, um dos times que mais títulos conquistaram e que já teve craques como Pelé e Robinho. Convênio nesse sentido foi firmado hoje entre o clube e o Santos e Região Convention & Visitors Bureau, entidade criada para incentivar o turismo e divulgar a região da Costa da Mata Atlântica, mais conhecida por Baixada Santista. "É uma parceria muito boa, que vai reforçar o turismo na região e para o Santos, clube que tem o Memorial das Conquistas, que é terceiro ponto mais visitado da cidade", disse a vice-presidente do Bureau, Lúcia Maria Teixeira Furlani. Ela revela que o exemplo surgiu de Barcelona e Buenos Aires. "Lá, o governo dá grande apoio para que os turistas tenham acesso às dependências dos clubes e tenham acesso à história". Pela parceria, o Santos vai ceder o Memorial das Conquistas para que o Bureu promova visitas programadas, enquanto a entidade turística vai divulgar a marca, as imagens, os atletas em todas as feiras e congressos nacionais e internacionais que participar. O presidente do clube, Marcelo Teixeira, espera que o movimento triplique já na próxima temporada de verão. "A possibilidade de visitar a Vila Belmiro vai atrair turistas e, com isso, aumentaremos a visitação ao Memorial", conclui Teixeira. "Há uma grande identificação da cidade com o time que tem um grande apelo internacional pelo seu passado de glórias", disse Lúcia Maria Teixeira Furlani. Segundo ela, cem mil visitantes deverão visitar este ano o Memorial das Conquistas. "Estamos longe da visitação ao museu do Barcelona, de 1,1 milhão de turistas por ano e que existe desde 1984 mas nossa região tem tudo para chegar a essa marca também".