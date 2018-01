Imagens da TV levam Lugano a julgamento O zagueiro Lugano, do São Paulo, foi indiciado nesta quarta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por ter dado um pisão no jogador Leandro, do Fluminense, durante o confronto entre os dois campeões estaduais, disputado domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Com base no Artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), ele pode ser suspenso de um a três jogos. Lugano foi denunciado com base em imagens de vídeo requisitadas pelo presidente do STJD, Luiz Zveiter. O Artigo 250 pune quem pratica ato desleal ou inconveniente durante "a partida, prova ou equivalente". Já o zagueiro Júnior Baiano vai ter de comparecer mais uma vez a um tribunal de justiça esportiva e pode ser suspenso de uma a dez partidas. Ele foi denunciado, também por meio de imagens da TV, com base no Artigo 258 do CBDJ, por um gesto considerado ofensivo a torcedores do Flamengo, durante jogo com Cruzeiro, na estréia das duas equipes no Campeonato Brasileiro. Júnior Baiano "deu uma banana" para o público, na comemoração do gol de empate do Flamengo, marcado por ele, de cabeça. O artigo 258 pune quem assume "atitude contrária à disciplina ou à moral desportiva, em relação a componente de sua representação, representação adversária ou de espectador". Os dois atletas serão julgados em primeira instância na próxima segunda-feira.