Imagens podem levar STJD a punir Rogério O safanão de Rogério Ceni no rosto do atacante Dimba, no jogo entre São Paulo e Goiás pela Copa do Brasil, quinta-feira passada, no Morumbi (1 a 1), pode custar caro ao goleiro são-paulino. O STDJ (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) deve requisitar o teipe da partida e puni-lo, embora o árbitro Márcio Rezende Freitas não o tenha sequer advertido com cartão amarelo. Rogério diz que o lance não foi intencional e que quem deve ser punido é Dimba. ?Ele tentou retardar o jogo." O gesto de Rogério, no entanto, não foi a primeiro de um jogador contra um colega flagrado por câmeras de TV. Mas esse tipo de ocorrência no Brasil não costuma ter conseqüências para os agressores. O episódio mais recente no futebol, que resultou em punição para quem atacou, foi registrado na Europa. O holandês Dennis Berkhamp, do Arsenal, deu uma cotovelada no rosto do meia Lee Bowyer, do WestHam. Dirigentes da Associação de Futebol da Inglaterra requisitaram o vídeo da partida para decidir a punição do jogador, que é reincidente - um mês antes, havia recebido uma multa de US$ 8 mil por chutar um zagueiro do Blackburn, agressão também registrada pelas câmeras e não punida pelo árbitro. No Brasil, um dos casos mais escandalosos ocorreu no Brasileiro do ano passado. No jogo contra o São Paulo, o atacante Romário, então no Fluminense, deu um tapa no rosto de Andrei, zagueiro do mesmo time. O árbitro não registrou o episódio na súmula. Os auditores do STJD não puniram Romário, nem mesmo aplicaram-lhe uma multa. Os dirigentes do clube carioca sequer advertiram o agressor. Desestabilizado até o final do jogo, em que o São Paulo ganharia por 6 a 0, Andrei perdoou o ídolo. ?Isso vem ao encontro às regras da Fifa. O Rivaldo foi punido na Copa do Mundo do ano passado com base nas imagens colhidas pela televisão (no primeiro jogo da Copa, contra a Turquia, ele simulou ter levado uma bolada na cara e na verdade foi atingido no abdômen)", lembra Naief Saad, presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), da FPF. ?Encaro isso de maneira positiva. Acho que as imagens podem auxiliar os dirigentes na punição de atos violentos em campo. Eu não vi o lance do Rogério Ceni. Mas se eu tivesse assistido à cena pela tevê e entendido que se tratava de uma agressão, não hesitaria em optar pela punição. Acho absolutamente correto." Um caso parecido com o que Rogério protagonizou ocorreu na primeira partida da decisão do Brasileiro de 1978 entre Palmeiras e Guarani, no Morumbi, mas foi resolvido no ato. O goleiro Leão, do Palmeiras, foi expulso depois de dar uma cotovelada dentro da área no atacante Careca, do Guarani. O árbitro Arnaldo César Coelho marcou pênalti, que Zenon cobrou e Escurinho, meia que foi para o gol substituir Leão, não defendeu. ?A punição aos agressores tem de acontecer sempre. Se os jogadores forem punidos com base em vídeos, o futebol vai perder muito de sua malandragem", afirma Careca.