'Imaginava o Palmeiras indo mais longe', diz Paulo Nobre

O dirigente reconheceu decepção pelo time não ter conseguido avançar ao menos até as quartas de final, tendo em vista o fato de que empatou por 0 a 0 no confronto de ida, no México. Ele esperava que a tradição e a camisa palmeirense pesassem de forma positiva neste mata-mata, mas agora já começa a juntar os cacos da eliminação e a focar a preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro, no qual a equipe estreará no próximo dia 25, contra o Atlético-GO, em Itu.

"Nenhum palmeirense pode estar satisfeito hoje (terça-feira). O time não jogou bem, nós imaginávamos que pudéssemos chegar um pouco mais longe nesta competição, ainda mais chegando na fase de mata-mata, onde a camisa do Palmeiras é muito forte e o Palmeiras é um time tradicional nesta competição", lamentou Nobre.

Usando uma camisa listrada em verde e branco, o presidente palmeirense chegou otimista ao Pacaembu, mas viu sua equipe ter uma atuação muito ruim, depois de ter acumulado três vitórias no estádio na fase de grupos desta Libertadores.

"Mata-mata é uma competição diferente da fase de grupos e temos que saber avaliar quando as coisas não vão bem, e hoje (terça) o time não foi bem, e a desclassificação vai deixar todo palmeirense chateado", completou.

Já ao falar sobre a falha bisonha cometida pelo goleiro Bruno no primeiro gol do Tijuana, Nobre deu respaldo ao jogador assim como fez Gilson Kleina, resgatando méritos de um passado recente do atleta para garantir a permanência do mesmo no Palestra Itália.

"O futebol é um jogo no qual infelizmente acontece esse tipo de coisa. O Bruno é um grande goleiro, tem a minha confiança, foi o goleiro campeão da Copa do Brasil (de 2012). Foi um goleiro que operou alguns milagres nestes últimos jogos que ele jogou e hoje (terça) falhou. Tenho certeza de que ele está se sentido super mal por isso, mas temos que avaliar que hoje o time não foi bem", admitiu.