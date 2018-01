IML de Medellín libera todos os corpos das vítimas para funerárias

O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Medellín, na Colômbia, liberou todos os 71 corpos das vítimas nesta sexta-feira, às 6 horas (de Brasília), para as funerárias que trabalham no preparo dos cadáveres das vítimas do voo da Chapecoense que caiu na segunda-feira. O IML havia liberado 44 corpos até as 3 horas (de Brasília).

As autoridades colombianas preveem que, a partir das 16h, as 64 vítimas brasileiras sejam transferidas e levadas ao aeroporto internacional, onde três aeronaves da Força Área Brasileira (FAB) farão a viagem até Chapecó, para o velório, marcado para sábado. Nessa programação, a exceção será dos seis funcionários da Fox Sports que estavam no voo. Todos serão levado ao Brasil em outra aeronave, contratada pela empresa.

O reconhecimento dos corpos começou na quarta-feira. O trabalho inclui a tentativa de descobrir a causa da morte, para que seja preparada certidão de óbito. Só depois disso as vítimas são levadas até uma funerária, onde são submetidas a processos de conservação para que sejam transferidas de país. Cada corpo requer em média seis horas de trabalho.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O percurso das funerárias ao aeroporto vai começar pela manhã, com as idas de uma vítima venezuelana e dos cinco bolivianos. Desde cedo a polícia prometeu fechar a rua para facilitar a saída do cortejo. Os corpos dos brasileiros saíram aos poucos a partir das 16h. Segundo o embaixador do Brasil na Colômbia, Julio Bitelli, a viagem até Chapecó levará cerca de 12h, incluindo uma parada para reabastecimento em Manaus.