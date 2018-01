Impasse com Parma preocupa Alex O meia Alex vive excelente fase dentro de campo, mas continua angustiado fora dele. O jogador ainda não sabe oficialmente qual será seu futuro a partir de 1.º de agosto. Seu passe pertence ao Parma, da Itália, que o comprou por US$ 16 milhões. O empréstimo ao Palmeiras termina em 31 de julho. O presidente do clube paulista, Mustafá Contursi, disse há duas semanas que está "apalavrado" com o Parma para que Alex dispute o Mundial, entre 28 de julho e 12 de agosto. Alex não duvida, mas para ter certeza de que tudo está acertado vem tentando falar com o presidente do Parma, Stefano Tanzi. Sem sucesso. "Quero saber como está minha situação, mas não consegui contato telefônico com a presidência do clube até agora", lamentouo atleta nesta terça-feira . Contursi está na Espanha e deverá retornar ao Brasil somente na quinta-feira. Ao contrário da maioria dos craques brasileiros, Alex não tem procurador ou empresário. Ele cuida pessoalmente de seus interesses. Graças à boa fase que vive e a pouco mais de um ano da Copa do Mundo, o jogador tem tudo para voltar em breve a vestir a camisa da seleção brasileira. E o Palmeiras é a melhor vitrine à sua disposição no momento. "Se depender de mim, fico mais um ou dois anos por aqui. Espero que as duas diretorias resolvam logo a questão", disse. O meia já marcou 70 gols com a camisa do Palmeiras. Na atual temporada, foi 11 vezes às redes e deu passe para outros 12 gols. Ou seja, teve participação direta em 56% dos 41 gols marcados pelo time em 2001. O lateral-direito Daniel e o zagueiro Paulo Turra cumpriram suspensão e têm condições de jogo para a despedida do Palmeiras do Campeonato Paulista, domingo, em Araras, contra o União São João. O volante Claudecir recuperou-se de contusão e está à disposição do técnico Celso Roth. Felipe e Lopes estão suspensos pelo segundo cartão amarelo.