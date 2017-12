Impasse entre Palmeiras e Luxemburgo O Palmeiras busca treinador e espera definir tudo ainda nesta sexta-feira. O presidente Mustafá Contursi afirmou que não pagará os R$ 120 mil que Vanderlei Luxemburgo pediu. Oferece ?apenas? R$ 80 mil. Nesta quinta-feira, as negociações não avançaram, mas o treinador deve ceder. Um diretor ligado ao presidente do Palmeiras acredita que a situação será acertada antes do fim de semana. "Se o Luxemburgo ceder um pouco, o Mustafá aumenta um pouco e tudo se acerta."