Impasse marca ida de Liedson ao Sporting Se existe uma palavra para definir o relacionamento entre representantes do Corinthians e procuradores do atacante Liedson, essa é constrangimento. Enquanto o jogador dizia não saber de nenhuma negociação com o Sporting, de Lisboa, se preparava para iniciar a concentração e dava garantias de que jogaria domingo, contra o Inter, seu procurador, Marcos Rodrigues Magu, dava o veredicto. "Já está tudo certo entre nós e o Sporting. Até o acerto entre o Liedson e o clube já foi fechado", garantiu. E disse mais. "Ele (Liedson) não vai jogar mais pelo Corinthians." Segundo o empresário, que garante ter um contrato assinado pelo atleta no qual é o único autorizado a cuidar de negociações envolvendo o futuro do jogador, falta apenas um detalhe para Liedson se apresentar ao "Leão", apelido do clube português: a liberação por parte dos dirigentes corintianos. "O Ituarte (João Alberto, representante do Prudentópolis) vai cuidar disso com o Citadini (vice de Futebol corintiano). A formalização pode ser feita tanto verbal como documentalmente", explicou, logo após deixar reunião que durou toda a tarde para tratar do assunto. Magu revelou também que o clube paulista não tem direito a nenhuma participação na transação, apesar do rompimento de contrato (Liedson havia assinado até o final do ano). "Existe um acordo que previa uma parcela para o Corinthians caso o valor do negócio atingisse um patamar mínimo. Acontece que não se chegou a isso", disse Magu. Na Europa, a informação é de que o acerto ficou em torno de US$ 3 milhões, mais ou menos R$ 9 milhões. O Corinthians, todavia, deve exigir alguma compensação para liberar o atleta "numa boa". Bye, Bye... - E se no hotel onde a delegação corintiana está concentrada para a partida contra os gaúchos o técnico Geninho ainda contava com o atacante, os portugueses anunciavam que Liedson embarcaria neste sábado à noite para se apresentar já no domingo ao novo clube. "Não acredito que o Liedson viaje neste final de semana. Ainda é preciso mais um ou dois dias para resolver detalhes e a viagem deve ocorrer lá pela terça-feira", previu o empresário. O contrato de Liedson com o Sporting tem duração de três anos com mais um adicional.