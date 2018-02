Impasse na transferência de Vágner A transferência de Vágner Love para o futebol russo está se complicando. Os dirigentes do Palmeiras esperavam ter um encontro esta semana com os representantes portugueses do CSKA, Dionizio Castro e Rui Gonçalves, na capital para sacramentar a negociação e providenciar os exames médicos do atacante, mas o clube russo pediu para que o jogador fosse examinado na Alemanha. Mas o presidente palmeirense, Mustafá Contursi, se recusa a atender o pedido sem o pagamento dos US$ 5 milhões aos quais o Palmeiras tem direito na transação avaliada em US$ 9 milhões. Com a indefinição, Vágner Love treinou com o restante da equipe, e criou uma situação inusitada. Embora esteja presente em campo, fora dele, seus colegas já falam como se ele não estivesse entre eles - na crença de que o negócio vai se concretizar. Todos admitem que o time não será o mesmo sem o atacante. "Ele vai fazer falta. No Brasil dificilmente se encontra um jogador como ele", disse o zagueiro Nen. Para o lateral Baiano, o atacante tem sido a referência do time no ataque e, sem a sua presença, as coisas devem mudar no Palmeiras. "Mas talvez fiquem mais fáceis para mim, porque com o Jardel, por exemplo, eu posso cruzar as bolas aéreas da intermediária." Mas não é só do futebol de Vágner que os jogadores vão ter saudades. "Ele e o Diego puxam as brincadeiras", lembrou Nen. O goleiro Marcos fez exames de ultra-sonografia e ressonância magnética para avaliação de sua contusão no pulso. Os resultados serão divulgados amanhã.