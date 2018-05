Impasse para definir treinador permanece no Vasco O presidente do Vasco, Roberto Dinamite, não quis dar novos detalhes nesta quinta-feira sobre a negociação do clube para a aquisição do técnico que substituirá Dorival Júnior na próxima temporada. Três nomes estão bem cotados para ocupar o cargo: Antonio Carlos Zago, Tite e Vagner Mancini.