Impasse trava permanência de Deivid Não existe garantia de que o atacante Deivid permaneça no Santos até junho, como ele mesmo disse nesta semana. O jogador parece seduzido pelo Atlético de Madrid. A proposta é de 100 mil euros por mês (R$ 370 mil), mais luvas que ele não quis revelar. Mas existe uma preocupação na cabeça do jogador. Deivid não quer sair da Vila deixando a impressão de mercenário. "Isso eu não. Ninguém sabe que aceitei jogar no Santos por um salário quatro vezes mais baixo do que recebia na França. Eu poderia continuar no Bordeaux, mesmo sem jogar todas as partidas, que estava com o futuro garantido. Mas preferi voltar para o Cruzeiro e para o Santos porque quero jogar", desabafou o atleta, antes do treino desta terça-feira à tarde em Atibaia. Sua promessa de ficar no Santos até junho, como deseja a diretoria do clube praiano, pode ser quebrada. Dirigentes santistas tentam fazer a cabeça do jogador para que ele disputa a Libertadores e lute por convocações na Seleção Brasileira. Já disseram para ele que assim, ele seria mais valorizado na Europa. Entre o Bordeaux, com quem tem contrato até 2007, e o Atlético de Madrid está tudo certo: US$ 4 milhões pelo atacante. Ocorre que o Santos tem hoje um contrato com o atleta de empréstimo e é o clube do Brasil quem decide pela transferência. Caso o negócio feche, o Peixe receberia 10% dos valores pagos. O presidente Marcelo Teixeira acha muito pouco receber apenas US$ 400 mil pela negociação. Na verdade, estaria esperando uma nova proposta, quem sabe de pelo menos 20% (US$ 800 mil). Deivid não deu o assunto por encerrado, apesar das juras de amor ao Santos. Ele sabe que a oportunidade pode não acontecer novamente. "Se tivesse a cabeça que tenho hoje quando fui para a França, eu ficaria muito melhor. Por isso, apesar da vontade de o Santos de me segurar, tenho de pensar seriamente no que vou fazer. Para mim, o negócio é muito bom. Seria a minha independência financeira, o sonho de todo jogador", disse o atacante. Ansiedade - A imagem nesse processo conta muito para Deivid. Ele espera que o clube espanhol faça uma segunda oferta ao Santos. Conta ainda que o Bordeaux abra mão de parte dos 90% a que tem direito e aumente o repasse para o Santos. Enquanto isso, ele vai atuando pelo time brasileiro no Campeonato Paulista. Deivid parece intranqüilo. Quer resolver o mais rápido possível a situação. Para ele, jogador na Espanha nesse momento seria a chance da sua vida. "Não sei se o cavalo passa atrelado duas vezes na sua frente. Por isso que digo que nada está resolvido ainda." Da Espanha, o empresário do jogador, Jorge Moraes, recebeu a notícia, quase uma intimação, de que o negócio tem de ser fechado no primeiro semestre. O Atlético de Madrid não pretende esperar o jogador até junho. A indéia é usá-lo já no final desta temporada. "O que sei é que o clube espanhol quer um atacante que saiba fazer gols. Eles não querem um astro, mas alguém para empurrar a bola para dentro", disse o atleta. Deivid pretende conversar com a diretoria santista na quinta-feira.