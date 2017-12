Impiedosa, líder Juventus goleia a Roma A Juventus mostrou que está absolutamente recuperada da derrota para o Milan, sua primeira no Campeonato Italiano. Neste sábado, o time de Turim foi à capital do país e simplesmente arrasou a Roma: goleou por 4 a 0, mesmo com um jogador a menos em mais da metade do segundo tempo. A Juventus abriu o placar no último minuto do primeiro tempo, com o checo Nedved. A Roma começou a etapa final esboçando uma reação, mas foi liquidada com três gols em cinco minutos: de Ibrahimovic, aos 11, e de Trezeguet, aos 13 e aos 15. O francês Thuram foi expulso no minuto seguinte, mas o máximo que a Roma conseguiu foi descontar com Totti, de pênalti, logo em seguida. Com o resultado, a Juventus foi a 33 pontos e abriu cinco para o vice-líder Milan, que neste domingo tem um difícil compromisso contra a Fiorentina, terceira colocada, fora de casa. A Roma ficou em sexto, com 18 pontos. Em outro jogo disputado neste sábado, a Udinese venceu o Messina por 1 a 0, gol do brasileiro Felipe, e pulou para o décimo lugar, com 17 pontos. O Messina é o 17º, com oito.