Imprensa argentina comemora 1.º lugar no ranking da Fifa Os principais jornais da Argentina destacam em suas edições eletrônicas desta quarta-feira a histórica primeira posição do país no ranking da Fifa. O grande herói é o técnico da seleção nacional, Alfio Basile. "E sim! Basile o fez. Somente seis meses depois de sua chegada à seleção, conseguiu por a Argentina em primeira no ranking Fifa", comemora o Clarín. "Graças à vitória sobre a França por 1 a 0 no Stade de France, a equipe do Coco (apelido de Basile), escalou duas posições para localizar-se no lugar mais alto pódio pela primeira vez desde a criação da lista da máxima entidade do futebol", detalhou o diário Olé. A alegria do Clarín e dos argentinos é ainda maior por ter "destronado" os arquiinimigos nos campos de futebol: a Itália e, principalmente, o Brasil, clássico rival no jogo da bola. "Alguma notícia pode ser melhor para começar o treinamento de hoje (quarta-feira) em Ezeiza (campo de treinamento da seleção argentina)?, indaga o Clarín com o picante tom do sarcasmo. "Pela primeira vez na história, a seleção argentina encabeça o escalão mundial que a Fifa elabora mensalmente, relegando a Itália e o Brasil", afirma Ámbito Financiero. A publicação também ressalta que a seleção argentina "conseguiu algo que nunca havia conseguido: passar o Brasil e a Itália".