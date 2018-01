Imprensa argentina fala em ?barbárie? Os jornais argentinos desta quinta-feira destacaram os tumultos envolvendo a torcida do River Plate em São Paulo e lamentaram a derrota da equipe argentina para o Tricolor paulista. O jornal que deu mais espaço aos tumultos fora de campo foi o Crónica. ""Primeiro a guerra, depois a derrota", disse o jornal, que falou em "barbárie brasileira contra os argentinos" e brincou que "agora o River tem de rezar para São Paulo". Antes da partida, um ônibus com torcedores do River Plate foi atacado e durante o jogo os argentinos brigaram com policiais no Morumbi. Os outros jornais preferiram dar mais destaque ao jogo em si. "Golpe no River em São Paulo", publicou o Clarín, lamentando porque o time argentino "não conseguiu resistir à pressão dos brasileiros nos últimos 15 minutos", quando saíram os dois gols do time paulista. Segundo o jornal esportivo Olé, o River volta do Brasil com "o pior resultado" porque "perdeu sem marcar gols como visitante". O diário diz que "vencer o São Paulo e ser finalista é difícil, não impossível". "Não agüentou", foi o título do La Nación, destacando que o River "se desconcentrou nos 15 minutos finais" quando "não teve a mesma raça, o mesmo ímpeto de quase toda a partida".