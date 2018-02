Imprensa argentina provoca o Brasil Mais uma vez, na véspera de um jogo da seleção argentina com a brasileira, a imprensa deste país dedicou-se a provocar o Brasil. O principal jornal esportivo do país, o "Olé", publicou nesta terça-feira uma imensa foto em close up dos dentes protuberantes de Ronaldinho Gaúcho com a manchete "Les bajamos los dientes" (Derrubamos seus dentes). A foto, de proporções inéditas no "Olé", ocupa 80% da capa. O "Olé" tornou-se famoso na segunda metade dos anos 90 quando publicou a manchete "Que vengan los macacos" (Que venham os macacos), em referência à seleção brasileira, que teria que jogar com a Argentina na época. A comparação entre os brasileiros e os símios causou grande indignação no Brasil e até dentro da própria Argentina. Diversos analistas portenhos consideraram que o jornal havia "passado dos limites". A provocação continuou no principal canal de notícias do país, o Todo Notícias, onde hoje cedo os apresentadores fizeram piadas sobre o apelido "Kaká" do jogador da seleção Ricardo Izecson dos Santos Leite com referências à palavra "caca" (forma em espanhol para referir-se às "fezes"): "Que horror que te chamem dessa forma...nossa! Cacá! Muda um pouco o acento e olha só o que vira...", disse a locutora, com cara de nojo. Um analista esportivo de Buenos Aires que preferiu ficar no anonimato, disse para a Agência Estado que a atitude da imprensa argentina é "repudiável". No entanto, recordou que em diversas ocasiões, a mídia brasileira trata os argentinos e outros países hispano-falantes de "cucarachas". Segundo ele, "em matéria de falta de respeito, o pessoal no Brasil não fica lá muito atrás...". Vencedores - O tom de provocação que predomina na imprensa argentina não corresponde ao clima de pessismo que existe entre os torcedores argentinos. De forma geral, os habitantes do país que se interessam por futebol não estão entusiasmados com o jogo desta quarta-feira, já que consideram que os jogadores não estão dando tudo de si. Mas, acima de tudo, discordam da escalação feita por Bielsa. Essa discordância não é novidade. Bielsa é famoso por não escalar os jogadores preferidos da torcida. Por este motivo, mais da metade dos argentinos prevê que o resultado do jogo não será favorável à Argentina. Uma pesquisa feita pelo próprio jornal "Olé", indicou que para 52,1% dos internautas, o vencedor deste embate será o Brasil. Os restantes 47,9% apostam pela vitória da Argentina.