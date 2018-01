Imprensa argentina recomenda cautela A imprensa argentina deu grande destaque nesta quinta-feira para a partida em que o Boca Juniores venceu o Santos por 2 a 0, no primeiro confronto entre as equipes pela final da Libertadores. Mas foi cautelosa. Os jornais dizem que o Boca abriu boa vantagem, mas sugere que o mais prudente agora é evitar euforia demasiada. O ?Clarín?, diário de maior circulação no país, disse que o Boca ?vai ao Brasil com boa vantagem?, mas faz uma ressalva. ?Vantagem até exagerada pelo que se viu na partida?. O Clarin lembra que o clube argentino está muito perto do seu quinto título sul-americano, mas lembra que para o Santos, ?não pesou o fato de ser visitante?. O jornal reconhece que o time brasileiro ?enfrentou o Boca de igual para igual?. ?La Nación? optou por uma manchete de exaltação: "Boca sente o gosto de outra consagração", escreveu. Apesar disso, fez elogios ao Santos. "Nem a pressão de um estádio transbordante, nem o frio, nem a chuva inibiram a proposta do time brasileiro de jogar de igual para igual?, acrescentou. O diário esportivo ?Olé? manteve o perfil polêmico e cravou. ?Surge o Boca pentacampeão?. Mesmo otimista em excesso, o jornal lembra que os argentinos enfrentaram um time ?que vinha demolindo seus adversários e que tem autoridade moral, espiritual e hierarquia para voltar a subir no ponto mais alto do pódio". "Boca está com a mão na Taça e agora, com dois gols de vantagem, viaja tranqüilo para o segundo jogo, em São Paulo?, disse o Página/12. ?Boca derrota o invicto Santos e está perto de outro título da Libertadores?, resumiu o popular Crónica. O jornal descreveu a partida como ?um concerto de chelo?. O Boca conquistou o título da Libertadores em 1977, 1978, 2000 e 2001. A única final que perdeu, no entanto, foi justamente a de 63, contra o Santos.