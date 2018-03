Imprensa britânica especula sobre futuro de Cristiano Ronaldo

O meia-atacante português Cristiano Ronaldo, que na quarta-feira conquistou a Liga dos Campeões com o Manchester United, continua com seu futuro incerto no clube inglês, especula hoje a imprensa britânica. Veja também: Bobby Charlton celebra título da Liga dos Campeões Histórico de títulos da Liga dos Campeões da Europa Após a decisão da Liga contra o Chelsea, em Moscou - na qual o português marcou o gol de sua equipe no empate de 1 a 1 no tempo normal, mas desperdiçou sua cobrança na decisão por pênaltis -, Cristiano Ronaldo disse a um canal de televisão britânico que ficaria no clube. No entanto, em outras declarações, feitas à emissora britânica Radio 5 Live, o português se mostrou um pouco mais incerto ao ser perguntado sobre seu futuro imediato. "Não prometo nada nem à minha mãe, nem aos torcedores. Quero ficar, mas quanto ao futuro, ninguém sabe. Veremos nas próximas duas semanas, não disse que tinha tomado uma decisão", afirmou o meia-atacante. Apesar de a imprensa espanhola ter sondado em várias ocasiões uma transferência do jogador para o Real Madrid na próxima temporada, o clube inglês insistiu em que Cristiano Ronaldo ficará em Old Trafford, onde o português tem contrato, assinado no ano passado, até 2012.