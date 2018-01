Imprensa chilena fala em ?humilhação? A imprensa esportiva do Chile repercute hoje a goleada de 5 a 0 com a que o Brasil carimbou seu passaporte para a Copa 2006 na Alemanha. "´La Roja´(A Vermelha, como a seleção do Chile é conhecida no país), de joelhos, espera um milagre", "O Chile viajou para ver a classificação do Brasil", "Pior derrota do Chile nas eliminatórias obriga a vencer na Colômbia", ?Brasil humilha e deixa ilusão por um fio?, são algumas das manchetes dos jornais do país. Os principais jornais de Santiago se esforçam por analisar as possibilidades "matemáticas" de a equipe de Nelson Acosta chegar, via repescagem, à Copa, e que passam por ganhar as duas partidas que faltam (contra a Colômbia em Barranquilla e o Equador em Santiago), e torcer para que o Uruguai perca seus jogos com o Equador e a Argentina. Essas hipóteses são contrárias aos próprios comentários da imprensa sobre a partida em Brasília, em que o Chile não foi nem sombra do que poderia ser e teve a pior atuação das dez seleções sul-americanas que disputaram a rodada das eliminatórias neste fim de semana. "Vergonhoso", escreve o popular La Cuarta, que acrescenta que o Chile "foi um desastre na defesa, no meio-campo e no ataque e em meia hora" já estava derrotado. "O que podemos fazer? Mandar uma carta à Fifa para que os jogos durem 30 minutos? Da próxima vez melhor não vamos e perdemos por W.O. ou fazemos um pacto com o diabo para ter alguma esperança de ir à Alemanha?", se pergunta o jornal. "O Brasil não teve piedade", destaca o jornal El Mercurio, para o qual a partida do Chile no Mané Garrincha foi "a pior da história". "´La Roja´ de Nelson Acosta bateu um novo recorde. Nunca antes, nas eliminatórias, o Chile perdeu por cinco gols de diferença", acrescenta e considera "impossível" que nesse contexto, a seleção chilena ainda tenha possibilidades, remotas, de se classificar. "...E foi samba", destaca o jornal La Tercera, que fala de uma "fácil tarefa" para o Brasil e acrescenta que "Adriano e companhia estiveram impossíveis", que "Acosta errou" e que "o Chile deve conseguir os seis pontos que restam". Por fim, o jornal conclui: ?Brasil humilha e deixa a esperança (de classificação) por um fio?. Enquanto o jornal Las Últimas Noticias se foca em elogiar os jogadores brasileiros e na alegria dos torcedores nas arquibancadas, o diário La Nación afirma que o Chile "foi só o último trâmite no caminho do Brasil". Para o jornal Siete, o Brasil "treinou" e "sobraram 60 minutos de jogo".